GENOVA. 28 GEN. Carni radioattive in Liguria, ma per ora non c’è pericolo. In alcuni bovini e nel foraggio utilizzato da un’azienda zootecnica-biologica di Rocchetta vara, in alta Val di Vara sono state trovate alcune tracce di elementi radioattivi. I controlli sono stati eseguiti dagli ispettori veterinari dell’Asl 5 che durante i rilievi hanno individuato la presenza di “stronzio 90” e “potassio 40”.

L’Asl 5 ha avvisato la Regione, il Ministero della Salute e la Procura spezzina e giovedì è stata convocata una riunione al Dipartimento della Sanità regionale.

I tecnici hanno rassicurato la cittadinanza, spiegando che non c’è pericolo per la salute pubblica, le carni non sono finite sul mercato, due animali sono stati abbattuti e gli altri isolati.

L’azienda si trova nel biodistretto che comprende i territori di Rocchetta Vara, Zignago, Varese Ligure, Sesta Godano, Maissana, Carro e Carrodano. Si tratta di una zona dell’entroterra spezzino in cui il 60% del territorio in cui operano le aziende è stato certificato come biologico. Accertamenti e controlli proseguono su tutto il territorio.