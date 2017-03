Carignano, a fuoco sede degli scout

GENOVA. 18 MAR. Paura ieri in tarda serata a Genova Carignano nei locali della Basilica di Santa Maria Assunta: a livello stradale lato via Fieschi, dove hanno sede gli scout, è divampato un incendio.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 22.30, quando i ragazzi erano usciti da poco dalla parrocchia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra partita da San Benigno.

Per fortuna non si registrano feriti, infatti, all’interno, non c’era nessuno.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che la causa sia da ricercare in un corto circuito elettrico.

I locali ospitano il gruppo Genova 16 e sono molto frequentati: una ventina i capi scout e circa 50 i bambini che praticano attività. I danni ancora da quantificare. Sul posto anche i carabinieri e la polizia.