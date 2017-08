Carige via Burlando, rapina a mano armata. Casse chiuse: bottino 40 euro

GENOVA. 17 AGO. Un bandito armato di pistola ieri pomeriggio ha fatto irruzione alla filiale della Banca Carige di via Burlando, a Manin, ma ha sbagliato i tempi ed è rimasto sostanzialmente a bocca asciutta.

Il colpo è avvenuto intorno alle 16, quando le casse erano già vuote.

Il malvivente ha quindi minacciato il cassiere con l’arma e si è fatto consegnare il denaro che custodiva nel portafogli. Bottino magro: 40 euro.





L’autore della rapina andata buca potrebbe essere lo stesso che negli ultimi giorni ha rapinato due supermarket nel centro città.

Il bandito è stato descritto come alto e magro, con barba incolta e probabilmente italiano. Indagini in corso della polizia per acchiapparlo.