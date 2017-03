Carige, Fondo Apollo: chiede 200 mln per accuse infondate

GENOVA. 4 MAR. Apollo attraverso il gruppo assicurativo Amissima Holdings S.r.l., facendo riferimento alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.a., pubblicata sul sito della stessa Carige in data 24 febbraio 2017, ed avente oggetto la richiesta di autorizzazione assembleare necessaria a continuare l’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Castelbarco Albani e Luigi Montani, “respinge con fermezza le accuse” mosse dal Cda di Banca Carige. Ritenendo come la relazione “sia gravemente fuorviante, poiché contiene numerose affermazioni palesemente erronee e omette di dare atto di numerose circostanze essenziali”.

“La relazione degli amministratori – prosegue Amissima – contiene delle singolari accuse a proposito dell’invio, da parte di un’entità riconducibile ad Apollo ad inizio 2016, di una proposta per l’acquisto di non performing loans da Banca Carige, la quale prevedeva anche una importante iniezione di capitale in Banca Carigeda parte di Apollo per consentirle di far fronte alle perdite che le sarebbero derivate da tale cessione di non performing loans.

dette proposte di acquisto dei non-performing loans erano parte di un progetto industriale di ampio respiro, da svolgersi con altri azionisti della Banca interessati, per partecipare al processo di consolidamento in atto nel settore bancario da una posizione di forza, ed assumevano altresì un impegno di ricapitalizzazione della Banca da parte di alcuni fondi affiliati ad Apollo per Euro 550 milioni al fine di ottenere in concambio una partecipazione compresa tra il 53% e il 59% di Banca Carige. Il nuovo Consiglio insediatosi dopo la scorsa Assemblea, a cui era stato richiesto di esprimersi sull’offerta, l’ha respinta. A distanza di circa un anno, il piano industriale della Banca prevede un nuovo aumento di capitale di Euro 450 milioni a fronte di una capitalizzazione di Borsa di circa Euro 220 milioni alla data del 2 marzo 2017.

La relazione degli amministratori insinua dei dubbi sulle effettive motivazioni che avrebbero portato EVO Banca S.A.U., una banca partecipata in parte da alcuni fondi affiliati ad Apollo ad interrompere nel 2016 le trattative per l’acquisto di Creditis Servizi Finanziari da Banca Carige. Malgrado l’insoddisfazione della Banca rispetto a tale decisione di interrompere il negoziato, al contrario di quanto si legge nella relazione degli amministratori, non sussiste alcun fondamento per poter sostenere che siffatta decisione sia stata illecita sotto qualsivoglia profilo.

La relazione degli amministratori sostiene, senza peraltro offrire alcuna prova a sostegno di ciò, che Amissima avrebbe influenzato negativamente la liquidità di Banca Carige. Per quanto il Gruppo Assicurativo Amissima abbia effettivamente ridotto l’entità dei depositi su conti presso la Banca alla fine del 2015, occorre puntualizzare che Carige Vita Nuova (oggi di proprietà di Amissima) aveva anticipato per iscritto a Banca Carige con preavviso di un anno (e quindi quando tale Compagnia era ancora sotto il controllo di Banca Carige) che l’entrata in vigore delle nuove normative Solvency II a far data dal 1° gennaio 2016 avrebbero imposto la riduzione dei depositi con Banca Carige (stante il rating creditizio della stessa) al fine di rispettare i requisiti di solvibilità prescritti, evitando cosi di dover aumentare (in misura di 1 a 1) i propri requisiti di capitale.

Sulla base di quanto sopra, Amissima ritiene che le allegazioni contenute nella relazione degli amministratori siano sostanzialmente temerarie, oltre che gravemente fuorvianti per gli azionisti, ed è convinta che se detti azionisti voteranno in favore della continuazione dell’azione giudiziale pendente, vi potrebbe essere il rischio di gravi conseguenze economiche pregiudiziali per la Banca, per il suo azionista di controllo ed per i suoi amministratori”.

“In particolare – conclude Amissima Holdings – il proseguimento delle azioni di cui alla relazione degli amministratori produrrebbe un grave danno patrimoniale per la Banca, sia in sede civile in relazione al processo pendente avanti il Tribunale di Genova (stante la richiesta danni in via riconvenzionale che sarà proposta e quantificata in centinaia di milioni di Euro), sia nel contenzioso pendente in sede arbitrale, in relazione al quale Amissima ha già anticipato una richiesta di indennizzo per un ammontare indicato in via preliminare in oltre 200 milioni di Euro ” e riservandosi “ogni rimedio di legge”, sottolineano la gravità delle infondate affermazioni contenute nella relazione e l’ingiustificabile lacunosità dei fatti ivi menzionati.