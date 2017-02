GENOVA. 14 FEB. Rapina a mano armata oggi pomeriggio nella filiale Carige di corso Sardegna a Genova. Due banditi, uno dei quali con una pistola in mano, con il volto coperto da passamontagna e casco, sono entrati in banca e hanno minacciato clienti e impiegati. Poi, si sono fatti consegnare l’incasso: circa 10mila euro. Tutto è avvenuto in pochi minuti e i rapinatori sono quindi fuggiti indisturbati a bordo di uno scooter.

L’allarme è scattato con una telefonata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno avviato le indagini per identificare i rapinatori. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza.