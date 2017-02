Carena Costruzioni attiva sul territorio nazionale

GENOVA. 27 FEB. Carena SpA è in ripresa e a dimostrarlo sono i numerosi appalti vinti e i tanti lavori che sta eseguendo.

Nonostante la sua affidabilità e reputazione sembrassero venire meno, è riuscita a dimostrare il contrario a chi, ormai, l’aveva data per spacciata.

Ed ecco alcuni dei progetti in fase d’opera.

Uno dei progetti a cui è dedicata l’azienda ligure dal 2014 a oggi, è la realizzazione del collegamento tra le autostrade A4 e A13 in essere al km 101 in provincia di Padova.

I lavori sono in fase conclusiva e la particolarità avuta, come nel caso della costruzione del tratto stradale di Valfabbrica in provincia di Ascoli Piceno, riguarda le modalità di autorizzazione. Gli incarichi sono cominciati prima di avere il permesso da parte dell’ente di riferimento e dell’aver ottenuto il concordato, hanno avuto inizio nel momento in cui è stato dato l’ok dal tribunale di Genova.

La fine dell’operato è prevista dunque a marzo 2017.

Carena costruzioni, non ha solo valenza nell’ambito delle realizzazioni stradali, ma anche per quanto riguarda il restauro di edifici storici.

Ne è un esempio l’appalto di ristrutturazione dell’immobile di Piazza Duca degli Abruzzi a Trieste, l’ex “casa del lavoratore portuale” per la realizzazione del progetto “casa del cinema”.

L’inizio del prospetto risale a settembre 2014 ed è previsto per quest’anno, nel mese di marzo.

Questa, insieme al compimento dell’Albergo dei Poveri a Genova, è una dimostrazione di quanto la versatilità della società, riesca a ricoprire ruoli diversificati.

L’azienda ha vinto anche diversi bandi a Genova.

La provincia religiosa San Benedetto di Don Orione di Genova, inoltre, a ottobre del 2015 ha commissionato all’azienda un ampliamento e ristrutturazione per adeguamento funzionale e normativo del reparto Don Sterpi e della cucina centrale dell’istituto Paverano.

La gara è stata effettuata in due fasi: la prima aggiudicazione risale a settembre 2015, la seconda è in fase di definizione a livello contrattuale.

Questo lavoro è molto significativo per la rinascita della ditta edilizia, in quanto primo progetto vinto dopo l’omologazione del concordato preventivo emanato nel 2014.

Per quanto riguarda il futuro Carena Costruzioni, da aprile 2017, sarà protagonista di un nuovo progetto di grande rilievo che riguarderà il restauro, il consolidamento fondazionale e l’adeguamento dimensionale del “Ponte della Priula” lungo la SS13 Pontebbana in Veneto, importante intersezione sulla Venezia – Udine. Commissionato dall’ANAS compartimento di Venezia, i lavori verranno ultimati a marzo 2018.

Inoltre tra il giugno 2017 e il giugno 2019, ci sarà la realizzazione di due complessi immobiliari, a Trieste e Udine, comprensive di 56 e 61 unità abitative da destinare al Social Housing.

Si tratta di due appalti che seguono la vendita a Finint (Finanziaria Internazionale Investiments) dei due cespiti immobiliari di proprietà della società edilizia.

I due impieghi sono particolarmente rilevanti sia per l’importo complessivo (di circa 12.000.000 euro) e la qualità del Committente, sia per la possibilità di realizzare uno degli obiettivi dell’azienda che prevedeva la vendita, appunto, del patrimonio immobiliare.

Ed ancora, tra il giugno 2017 e il maggio 2019, Carena sarà impegnata a realizzare un nodo autostradale di Genova, comprendendo un adeguamento del sistema A7, A10, A12 e il nodo stradale di San Benigno con importo pari a 21.689.970 €.