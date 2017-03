Carcere Sanremo, agente aggredito da detenuto

IMPERIA. 6 MAR. Questa mattina, un detenuto straniero associato alla Casa di Reclusione di Valle Armea a Sanremo ha prima provocato e poi si è improvvisamente scagliato contro uno degli Agenti di servizio con calci e pugni.

Il personale di Polizia è intervenuto bloccandolo, ma un poliziotto penitenziario è stato inviato al Pronto Soccorso per le lesioni subite.

“Si è trattato – spiega Michele Lorenzo, segretario nazionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe – di un’ aggressione violenta ingiusta ed ingiustificata, che deve essere stigmatizzata e condannata senza alcun indugio e che merita adeguati provvedimenti disciplinari e penali e per la quale va la solidarietà del Sappe al poliziotto penitenziario ferito”.

“L’aggressività dei detenuti è sempre maggiore e pericolosa ed ogni pretesto è utile, per qualcuno, per alterare ordine e sicurezza interna”, aggiunge. “I momenti di socialità, l’immissione nella sala docce, l’aumento di ore in regime penitenziario aperto sono situazioni sempre ad alto rischio per gli Agenti di Polizia Penitenziaria di Sanremo, senza alcuno strumento per la difesa personale. Basta!”.

Il SAPPE ricorda che, nell’anno 2016, nella Casa di Reclusione di Sanremo si sono verificati molti eventi critici: “ben 152 atti di autolesionismo, 18 tentati suicidi e 123 colluttazioni. E nonostante tutto questo si cerca di dire che a Sanremo va tutto bene, che tutto è a posto, e che la situazione è tranquilla”.

Apprezzamento ai poliziotti penitenziari di Sanremo arriva anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe.