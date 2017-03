GENOVA. 26 MAR. Questo pomeriggio, intorno alle 15.15, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Carasco in Località Terrarossa sulla SS 586 per un incidente stradale.

Una donna, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finita circa 6 metri sotto il piano strada cappottando e restando in bilico.

La persona è stata soccorsa dai passanti che sentivano suonare il clacson.

La macchina rischiava di scivolare ulteriormente e i Vigili del fuoco l’hanno messa in sicurezza ed hanno assistito il carro attrezzi per il recupero.

Sul posto polizia stradale e 118. L’intervento è terminato dopo due ore.