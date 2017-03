Carasco, distribuzione gratuita di composto uso giardinaggio

CARASCO. 29 MAR. Distribuzione gratuita di composto per uso giardinaggio e agricoltura privata a Carasco. Questo composto utilissimo per chi ama il giardinaggio e l’orto lo fornisce il Comune, che lo ha ottenuto dalla lavorazione del rifiuto umido frutto della raccolta differenziata di questi ultimi mesi.

Domani, venerdì 31 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e e sabato 1° aprile il composto sarà distribuito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nell’area antistante il magazzino comunale in Via Pontevecchio n. 42/U nei pressi del lascito Merlino. I cittadini e gli utenti TARI interessati dovranno recarsi sul posto con un contenitore idoneo per il trasporto, verranno distribuiti da 25 kg ad un massimo di 50 kg di composto a persona. ABov