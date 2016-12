GENOVA. 22 DIC. Questa mattina nel centro storico di Genova c’è stato un falso allarme bomba per una valigia sospetta rinvenuta nel portone di un edificio dove ha sede la caserma dei carabinieri della Maddalena, in via Ponte Calvi.

Dopo avere evacuato l’edificio, gli artificieri giunti sul posto hanno accertato che nella borsa, un trolley, non c’era nulla di pericoloso ma solo effetti personali e hanno dato il cessato allarme.

Indagini in corso per capire a chi appartiene la valigia. Un altro falso allarme bomba c’era stato poco prima in via Pacinotti, nei pressi del centro commerciale La Fiumara, a Sampierdarena.



Anche in quel caso era un falso allarme bomba.