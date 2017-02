SAVONA. 22 FEB. “Per la vostra sicurezza chiamateci! Le regole d’oro per difendersi da

furti e truffe”. Questo il titolo della conferenza in programma giovedì 23

febbraio 2017 alle 15.00 nella Sala Rossa del Comune di Savona, frutto

della collaborazione tra Cesavo, Amministrazione Comunale e Forum Terzo

Settore di Savona. Un’iniziativa per sensibilizzare il pubblico su

tematiche di grande attualità, nell’ottica di una migliore prevenzione e

un efficace contrasto al fenomeno dei furti e delle truffe ai danni dei

cittadini.

Il programma della conferenza prevede gli interventi di Ilaria Caprioglio,

Sindaco di Savona, Cristina Bellingeri, Assessore ai Servizi Sociali del

Comune di Savona, Davide Pesce, portavoce del Forum Savonese del Terzo

Settore e Mario Accatino, Presiente del Cesavo, cui seguirà la

presentazione a cura del Tenente Colonnello Alessandro Ciuffolini,

Comandante del Reparto Operativo Carabinieri – Comando Provinciale di

Savona.

L’ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.