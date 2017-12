Capodanno Genova, Musica & Cena all’Antica Vetreria del Molo

Tra le diverse proposte che Genova offre per la notte dell’ultimo dell’Anno, una sicuramente d’interesse è quella che mette a disposizione la rinata Antica Vetreria del Molo.

D’interesse perché il locale, rinato e ristrutturato ad opera del noto gestore di locali Angelino, del ‘notturno’ Roberto e del cuoco, resterà aperto esclusivamente per i partecipanti alla serata.

Nel contempo chi vorrà proseguire i festeggiamenti all’aperto, potrà tuffarsi nella movida più sfrenata in quanto il locale è situato nei pressi delle antiche mura che abbracciano il Porto Antico, fulcro dei festeggiamenti di fine d’anno.





L’Antica Vetreria del Molo, inaugurata un paio di mesi fa, è stata completamente rinnovata sia per quanto riguarda l’arredamento che, però, mantiene le sue caratteristiche storiche, sia per quanto riguarda l’idea di locale e clientela.

Tornando al Capodanno, ci sarà la più classica delle cene alla quale seguirà la musica e l’intrattenimento live dei Mad Dog’s And Delta Ladies.

Per quanto riguarda la cena, che ha un costo di 45,00€, si inizierà con un antipasto composto da assaggi di focaccia al formaggio e cuculli. Si proseguirà con un primo piatto composto da ravioli di pesce, lasagne al pesto; mentre per il secondo ci sarà cotechino con le classiche lenticchie, patate al forno e carpaccio di spada

Per finire i dolci: Pandoro con crema e Tiramisù; per le bevande: spumante, acqua e caffè inclusi.

Per quanto riguarda l’intrattenimento musicale ci saranno i Mad Dog’s And Delta Ladies, Big Band di pirata Studio con la musica dedicata al periodo di Joe Cocker e del mitologico evento che ebbe vita a Woodstock nel 1969. Il tutto per festeggiare il 2018 danzando sulle note rock, rithm’and blues e dance dell’epoca.

Essendo la serata a numero chiuso è necessario prenotare ai numeri 010 0944508 oppure al numero 347 6184079.

L’Antica Vetreria del Molo è a Genova in vico chiuso Gelsa 8r.

Sito web https://anticavetreriadelm.wixsite.com/anticavetreria

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1757108247919279/