Capodanno, difende ragazza: operaio 22enne accoltellato da nordafricano

Accoltellato a una spalla e al petto da un nordafricano, dopo una lite per difendere una ragazza la notte di Capodanno. L’inquietante episodio è avvenuto in via Bixio a Sanremo.

Per fortuna la vittima dell’accoltellamento, un operaio 22enne sanremese incensurato, non risulta in pericolo di vita. E’ stato soccorso e ricoverato al Borea di Sanremo con una prognosi di 20 giorni. Probabilmente dovrà sottoporsi anche a un intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la rissa ha coinvolto una decina di giovani (sanremesi e tunisini). Un amico dell’operaio è stato anche lui colpito più volte da calci e pugni: è stato portato al pronto soccorso col volto tumefatto dalle botte.





Indagini in corso dei carabinieri.