Capodanno come in guerra: check point a Genova

GENOVA. 30 DIC. Capodanno blindato a Genova ed in Liguria per l’allarme terrorismo. A Genova oltre ai muretti new jersey in cemento installati nei giorni scorsi a protezione delle aree dove sono previste le manifestazioni, saranno istituiti dei veri e propri check point. A deciderlo la Questura.

A vigilare sul Capodanno genovese ci saranno oltre 100 militari e agenti della municipale.

Verranno chiuse al traffico anche le principali strade del centro.



In piazza Dante verrà allestito una sorta di check point di controllo per i veicoli autorizzati a entrare nell’isola pedonale.

Verranno effettuati controlli anche per i pedoni con nuclei cinofili e artificieri ad ogni accesso.

In servizio entreranno in funzione anche le unità antiterrorismo.

Blindato anche il Capodanno a Sanremo con new jersey e blocchi di cemento abbelliti con carta colorata e fiori.

Alla Spezia controlli, barriere per impedire l’ingresso di mezzi nelle aree pedonali e divieto di far scoppiare botti nelle piazze.

A Rapallo blindato il lungomare con i new jersey in plastica, Chiavari ha, invece, protetto il centro storico.