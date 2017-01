LA SPEZIA. 31 DIC. Il maestro d’orchestra “insensibile” e “cattivo” ai bimbi che giovedì scorso seguivano lo spettacolo “Disney in concert Frozen” a Roma: “Babbo Natale non esiste”. Sogno infranto. Lacrime e pianti dei più piccoli. Indignazione dei genitori, che l’hanno presa come una gratuita cattiveria. Sollevazione popolare. Risultato: il giovane maestro d’orchestra Giacomo Loprieno, originario di Carrara e conosciuto nello spezzino, l’altro giorno è finito nella bufera scatenata sul web ed è stato rimosso dal suo incarico all’Auditorium Parco di Roma. Inutili le sue scuse.

Sui social tanti (non tutti) lo hanno criticato definendolo (a dir poco) il maestro insensibile e cattivo, ma Loprieno a Capodanno si esibirà a Lerici. L’appuntamento con l’Ensemble Symphony Orchestra è alle 16 al Teatro Astoria. Ad oggi, non risulta che l’organizzazione abbia sostituito il giovane direttore d’orchestra “cattivo”.