IMPERIA. 5 FEB. Caos migranti ed altra tragedia a Ventimiglia. Un ventenne nordafricano stamane è stato travolto e ucciso da un treno regionale francese in località Latte, mentre tentava di oltrepassare illegalmente il confine a piedi. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 all’interno della galleria Dogana. La vittima era insieme ad altri stranieri, che risultano illesi.

Sono intervenuti carabinieri, polizia ferroviaria, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sembra che la vittima fosse ospite del centro di accoglienza del campo Roja, ma sono ancora in corso accertamenti e verifiche per risalire alla sua identità.

Quella di stamane è l’ennesima tragedia per il caos immigrati nella terra di confine con la Francia. Nell’ottobre scorso una diciassettenne eritrea era stata investita da un tir sull’A10 italiana e un giovane sudanese aveva purtroppo fatto la stessa fine sull’A8 francese. Un altro incidente mortale era avvenuto poco prima di Natale, quando un 25enne algerino era stato travolto e ucciso da un treno, sempre in località Latte.