GENOVA 12 APR. Le prime gare nazionali di canoa slalom di Bologna (1-2 Aprile) e Subiaco ( 8-9 Aprile) hanno ripagato il duro lavoro invernale.

Il CCN ha raccolto la bellezza di sei medaglie d’oro ( Giovanni Pippa nel C1 ragazzi, Molino-Pippa nel C2 ragazzi e in gara a squadra C1 Junior con Pippa-Panico- Profumo) sei d’argento (Oniboni-Morandi nel C2 Cadetti e Profumo-Matteucci nel C2 Junior) tre di bronzo ( Filippo Oniboni nel C1 Cadetti e in K1 a squadre con Erbate-Molino-Panico) e il prestigioso quarto posto di Tommaso Panico nell’affollatissima categoria K1 ragazzi.

Questi ottimi risultati hanno portato lo staff tecnico federale a convocare al raduno nazionale del 14-18 Aprile due canoisti genovesi: Filippo Oniboni (classe 2003) e Giovanni Pippa (classe 2001).

Ma non finisce qui, infatti in seguito alle soddisfacenti prove alla World Ranking di Tacen (Slovenia) dello scorso weekend sono stati convocati al raduno di categoria il C2 Querci-Cavo (sesti lo scorso anno ai campionati europei under 23) e Martina Rossi nel C1 femminile. Il raduno avrò sede al Centro Federale di Ivrea dal 14 al 18 Aprile, per preparare al meglio le selezioni per Mondiali ed Europei estivi.

Prossimi appuntamenti quindi le selezioni di Ivrea a fine mese e le gare nazionali di Limena (Padova) e Vobarno (Brescia).