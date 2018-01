Cani terrorizzati dai botti scappano: Isotta ritrovata da signora Carla

“Non riesco a controllare e non pubblicare i doppi. Vi chiediamo collaborazione e di cercare di evitare di pubblicare i doppi. Siamo in emergenza smarriti e occorre massima visibilità degli aggiornamenti. Grazie”.

E’ il messaggio pubblicato stamane su Facebook dall’amministratrice della pagina “Ricerca di Nash” che raccoglie le segnalazioni degli animali smarriti a Genova e in Liguria.

Molti i cagnolini che si sono spaventati per i botti di Capodanno, osteggiati dai proprietari he hanno lanciato accuse al Comune per il mancato rispetto del regolamento che li vieta.





Intanto, è stato registrato un lieto fine. La bassotta Isotta, che era scappata perché spaventata dai botti a vernazzola, è stata ritrovata.

“Grazie alla Signora Carla e a sua figlia Elena – ha spiegato su Fb la proprietaria Ludovica Reggio – per averci prontamente contattato e averci fatto il regalo più bello dell’anno, e anche ai gatti della Signora Carla per aver condiviso il tetto con Isotta!”.