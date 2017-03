Cane Gdf fiuta 55.000 euro a cinese ed ex badante peruviana

GENOVA. 15 MAR. Nell’aeroporto di Genova è entrato in servizio Babol, un cash dog, un pastore tedesco di 5 anni della guardia di finanza capace di fiutare denaro accultato e ha già ‘fiutato’ due potenziali evasori: un facoltoso imprenditore cinese ed una ex badante peruviana.

L’imprenditore cinese, con 22.500 euro, si è giustificato dicendo di essere in Italia per fare shopping negli outlet delle grandi marche, e l’ex badante peruviana, ha detto di rientrare in patria con la liquidazione di 32.500 euro.

Tutti e due avrebbero dovuto dichiarate la valuta e non l’hanno fatto, per questo verranno multati.

I militari della guardia di finanza, in collaborazione con i funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova 2, hanno contestato loro la detenzione di denaro contante per un importo eccedente la somma dei 10.000 euro consentita dalla normativa valutaria e saranno tenuti al pagamento di una sanzione pari al 15% della somma eccedente.

Sui due potenziali evasori, inoltre, verranno avviate approfondite indagini.