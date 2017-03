GENOVA. 25 MAR. I militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, ieri hanno denunciato in stato di libertà per “maltrattamenti di animali” un 49enne, G. P. domiciliato a Sestri Levante.

Il 49enne senza cuore aveva lasciato in auto e chiuso all’interno di una gabbia per diverso tempo il proprio cane, che successivamente è stato salvato dai carabinieri ed affidato alla “Croce bianca” di Rapallo per le necessarie cure.