Campos vince per distacco a La Grita

GENOVA. 20 GENN. Il ventitreenne Roniel Campos si è aggiudicato la settima tappa della Vuelta al Tachira. Il ciclista venezuelano ha preceduto Briceno e Salinas giunti staccati di pochi secondi. L’ impegnativa erta finale, che ha portato la carovana fino a La Grita, ha sgretolato il gruppo: i ciclisti sono arrivati infatti uno ad uno o suddivisi in piccoli gruppetti. Jhon Nava ha mantenuto la maglia gialla, mentre grande rivelazione di giornata è stato Ivan Sosa dell’ Androni Giocattoli Sidermec di Gianni Savio, che guida la classifica dei giovani e che è stato uno degli ultimi a cedere il passo al vincitore. Alla fine Sosa ha chiuso al quarto posto a soli venti secondi da Campos. Oggi è in programma l’ottava frazione che porterà i concorrenti da La Fria a la Casa del Padre con una salita finale che condurrà la carovana ad oltre duemila metri.

Ordine d’arrivo: 1) Roniel Campos che compie i km del percorso in 4 ore 23’54”; 2) Jimmi Briceno a 8″; 3) Jonathan Salinas a 13″; 4) Ivan Sosa a 20″; 5) Josè Rujano a 24″; 6) Flores; 7) Murillo a 36″; 8)Soto; 9) Becerra a 39″; 10) Osorio a 39″; 58) BONUSI a 11’16”.

Classifica generale: 1) Jhon Nava in 24 ore 07′ 18”; 2) Salinas a 1′ 20″; 3) Rodriguez a 1′ 39″; 4) Campos a 1′ 44″; 5) Sosa a 1’59”; 6) Briceno a 2′ 07″; 7) Flores a 2’11”; 8) Murillo a 2’15”; 9) Gonzalez a 2’28”; 10) Monsalve a 2′ 33″; 14) Rujano a 3’35”: 62)BONUSI a 53′ 48″.

A Punti: 1)Salinas, 77; 2) Monsalve, 75; 3) Bravo e Nava, 57; 5) Campos, 54, 6) Flores, 53; 7) Torres, Mendoza e Murillo, 44; 10) Briceno, 42; 16) BONUSI, 29; 37) PALINI, 7.

Giovani: 1) Ivan Sosa (Androni Giocattoli Sidermec); 2) Paredes a 12’12”; 3) Mendoza a 19’19”. Classifica GP Montagna: 1) Salinas, 17; 2) Torres e Fernando Briceno, 11; 4) Campos, 10; 5) Sosa, 8; 6)Nava, Jimmi Briceno e Flores, 7; 9) Monsalve, 5; 10) Rodriguez e Bravo, 4.

Traguardi volanti: 1) Isaac Yaguaro, 32; 2) Bravo, 31; 3) Briceno, 28; 4) Aular, 22; 5) Nava, 14; 10) BONUSI, 4.

A Squadre: 1) Kino Tachira in 72 ore 26′ 33″; 2) Jhs Aves a 32′ 32″; 3) Grupo JHS a 26′ 26″; 11 )Androni Giocattoli Sidermec ad 1 ora 27′ 29″.

PAOLO ALMANZI