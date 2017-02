GENOVA. 15 FEB. Venerdì 17 febbraio, in occasione della prima rappresentazione di “Così fan tutte”, di W.A. Mozart, il Comune di Campomorone, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, trasmetterà lo spettacolo in diretta streaming.

A Campomorone sarà possibile seguire la rappresentazione presso il Cabannun di Palazzo Balbi (Giardini Dossetti) con inizio della diretta alle ore 20.30.

Ingresso libero.

