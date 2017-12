Camogli: Concerto e auguri giovedì 2 gennaio Teatro Sociale

Il tradizionale “Concerto degli Auguri” suonato dall’Orchestra Sinfonica di Pavlodar Kazakistan, in tour in Italia, farà tappa al Teatro Sociale Camogli la sera del 2 gennaio alle ore 20.30.

Il concerto è organizzato dal Gruppo Promozione Musicale. La Filarmonica è guidata e diretta, fin dalla sua fondazione, dal Maestro Bolat Rakhimzhanov, artista emerito della Repubblica del Kazakistan.

Il programma proposto a Camogli comprende musiche di Rossini, Verdi, Smetana, Caikovski, Dvorak, Ponchielli, Brahms, Chapì, Grieg e poi, ovviamente, Strauss.





L’Orchestra sinfonica di Pavlodar è stata fondata nel 2003 ed è da quattordici anni che affascina il pubblico come il principale rappresentante, attrattore e promotore della cultura musicale classica della Regione.

La tavolozza di repertorio dell’orchestra è ricca e diversificata: dal Classicismo al Romanticismo alle opere del XX secolo. ABov

Biglietti: Platea e 1° ordine palchi: intero € 22 – Palchi dal 2° al 4° ordine: intero € 18

Soci GPM e under 26: € 15 (per platea e ogni ordine di palchi)

INFO e prenotazioni anche per la cena: 0185770703 – 338 8855581 – gpmusica@libero.it – www.gpmusica.info