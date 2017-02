IMPERIA. 27 FEB. Un camion in ingresso dalla Francia con 337 giacche confezionate in Marocco e destinate a un’azienda della provincia di Macerata, che le avrebbe vendute come falso Made in Italy sono state sequestrate dagli operatori del Servizio Antifrode dell’Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Imperia.

Sulle giacche erano presenti etichette riportati loghi, diciture e marchi che avrebbero potuto trarre in inganno il consumatore finale, facendo ritenere la merce di origine italiana anziché extraeuropea.

Il legale rappresentante della ditta importatrice è stato segnalato alla Camera di Commercio per violazioni della legge sugli obblighi del titolare del marchio.