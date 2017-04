Camera, proposta legge regolamentazione tatuatori e piercing

ROMA. 6 APR. Se il settore legato al benessere e all’estetica, dai tatuggi al piercing, dal manicure al visagista, ha vissuto uno sviluppo esponenziale con migliaia di addetti per oltre 160mila imprese, ad oggi il legislatore non ha assicurato regole certe a un comparto dove purtroppo l’abusivismo è molto presente.

Proprio per regolare il settore, approda in Parlamento, alla Commissione Attività Produttive della Camera, un testo ad hoc.

A presentarlo Marco Donati del Pd, in qualità di primo firmatario del provvedimento oggi in commissione Attività produttive.

“Con il testo presentato – spiega Donati – la Camera ha l’opportunità di approvare una proposta utile ed efficace per la riorganizzazione e la regolamentazione di tutto il cosiddetto ‘settore benessere’ puntando su tre obiettivi: quali la garanzia di un orientamento uniforme in tutto il territorio nazionale; il contrasto del fenomeno dell’abusivismo e l’introduzione di nuovi modelli di governance per le imprese come, ad esempio, il coworking; l’inserimento nella legge di settore delle nuove attività legate all’estetica”.

L’obiettivo è quello di modificare la legge del 4 gennaio 1990 che sinora ha regolato l’attività di estetista, la disciplina dell’esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico (esperto nella cura delle unghie) e truccatore.

Secondo Donati si tratta di “una normativa ormai obsoleta e che riguarda 160mila fra imprese e lavoratori autonomi. Un comparto che dà lavoro a migliaia di addetti e riveste un ruolo rilevante per l’intera economia del Paese”.

In Commissione la proposta avrebbe trovato già largo consenso.