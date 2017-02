Calendario chiusura caselli autostrada A-12 Levante Ligure

RECCO.20 FEB. Dopo aver letto nel sito Autostrade per l’Italia, la chiusura dei caselli dell’A-12 ci sembra doveroso comunicare ai lettori il seguente calendario delle interruzioni:

Rapallo – Entrata Chiusa (entrambe le direzioni) Rapallo in entrata è chiuso al traffico dalle ore 00:00 alle ore 02:00 del giorno 1 marzo in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari. Entrata consigliata verso Genova: Recco.

***********

Recco – Entrata Chiusa (entrambe le direzioni) Recco in entrata è chiuso al traffico dalle ore 00:00 alle ore 02:00 dal giorno 28 febbraio in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo. Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi.

**************

Nervi – Entrata Chiusa (entrambe le direzioni) Genova Nervi in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 00:00 dal giorno 28 febbraio all’1 marzo in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova est. Entrata consigliata verso Genova: Genova est.

*************

Chiavari – Entrata Chiusa (entrambe le direzioni) Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 02:00 alle ore 04:00 del giorno 28 febbraio in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Per maggiori informazioni consultare il sito web. ABov.