Caldo Natale in Liguria: 16 gradi, ma domani e mercoledì pioverà ovunque

Domani, alle 18 scatterà l’allerta gialla per piogge diffuse e temporali sulla zona C (seguire, comunque, gli aggiornamenti sul sito Arpal e su LN visto che l’evento perturbato proseguirà anche nella giornata di mercoledì 27).

Oggi un flusso umido sud occidentale ha regalato alla Liguria una giornata di Natale all’insegna delle nubi. Ci sono state anche locali apertura soprattutto nell’estremo Ponente ma anche spazio per deboli precipitazioni nel Levante della regione e in particolare nello spezzino ( 4 millimetri a Cuccarello, 3.6 a Tavarone e Carro, 3.2 a Varese Ligure).

Per quanto riguarda i venti, tranne locali componenti settentrionali ai due estremi della regione, sono stati meridionali, moderati con qualche raffica sopra i 60 km/h (61.9 a Casoni di Suvero).





Il mare è mosso con temperatura dell’acqua registrata dalla boa di Capo Mele alle 18.30 di 14.7 gradi.

Per quanto riguarda le temperature minime, il valore più basso si è registrato a Murialdo (Savona) con -2.8, seguita da Verdeggia (Imperia) con -2.7 e da Poggio Fearza (Imperia) con -1.7. In provincia della Spezia minima a Casoni di Suvero con 2.4, in provincia di Genova a Alpe Vobbia e Santo Stefano d’Aveto con 2.6. Minime più alte a Genova Centro Funzionale e Savona Istituto Nautico con 12.4.

Capitolo massime. I valori più elevati nell’imperiese: Cipressa 16.2, Ventimiglia 15.7, Dolcedo 15.5. Nel savonese Alassio ha toccato 14.5, nello spezzino Levanto 14.2, in provincia di Genova la stazione del Centro Funzionale 13.7. Massima più bassa a Monte Settepani (Savona) con 2.1.

Questi gli estremi nelle città capoluogo:

Imperia 9.5-14.0

Savona 12.4-14.0

La Spezia 9.3-10.3

Genova: Centro Funzionale 11.6-13.7, Bolzaneto 11.6-13.1, Madonna delle Grazie 11.1-12.4, Pontedecimo 10.2-12.4, Quezzi 10.9-12.4, Sant’Ilario 10.4-11.7, Pegli 10.4-11.6, Premanico 9.5-11.0, Fiorino 9.5-10.6, Santuario Monte Gazzo 8.6-10.0, Castellaccio 8.0-9.5, Monte Pennello 4.1-6.3.

Queste le indicazioni per i prossimi due giorni contenute nell’avviso meteorologico emesso oggi:

DOMANI: Piogge diffuse su tutte le zone in intensificazione dal pomeriggio con quantitativi significativi su ABDE, elevati su C,intensità moderate su BCE. Bassa probabilità di temporali forti su ABCE.

Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Vento da Sud-Ovest con raffiche fino 40-50 km/h su AC.

DOPODOMANI MERCOLEDÌ 27: Piogge diffuse con quantitativi significativi su ABDE, elevati su C, intensità moderate su BCE. Bassa probabilità di temporali forti su ABCDE.

Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Spolverate di neve su interno AD. Venti forti da Sud-Ovest su ADE, di burrasca su BC. Mareggiata su ABC.