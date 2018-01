Ceparana – 10/1/17. Tutto pronto al “Cipriano Incerti” per la chiusura, domenica prossima 14 Gennaio, per la chiusura del Torneo di Natale dell’ Asdc Ceparana Calcio. Ecco il programma e quelli che sono stati i risultati nelle semifinali…

Pulcini 2008

Semifinali: Arci Pianazze-Ceparana Nero 3-5 e Levante-Valdivara 5 Terre 1-16.

Finali: Arci Pianazze-Levante per il 3.o e 4.o posto alle ore 9.30 e Ceparana-Arci Pianazze per il 1.o e 2.o alle 11.30.

Primi Calci 2009

Semifinali: Colli Ortonovo-Valdivara 5 Terre 10-9 e Mamas Giovani-Ceparana Nero 4-0.

Finali (14/1): Ceparana-Valdivara 5 Terre per il 3.o e 4.o posto alle ore 10 e Colli Ortonovo-Mamas Giovani per il 1.o e 2.o alle 10.45.

Nel frattempo…gli stessi Primi Calci del 2009 del Ceparana stravincono la 3.a edizione del Torneo “Buon Natale” della Perticata. Allenati dalla “vecchia conoscenza” Antonio Sassarini, assistenti (con Paolo Liguori dirigente accompagnatore) Riccardo Pagni e Giovanni Vallesi, i giovanissimi rossoneri hanno vinto ivi tutte le partite; nonché superato nel girone finale lo stesso Atletico Perticata, l’ Academy Massa Montignoso e il San Vitale.

Parco-giocatori rossonero utilizzato nel contesto: Leporati, Leshi, Liguori A., Liguori M., Loré, Malatesta e Prati.

Nella foto un momento della festa tenutasi per le recenti festività al “vivaio” del Ceparana