Levanto – 16 Febbraio 2017. Un uno-due di Beretta alla mezz’ora e minuti successivi concretizza, al “Raso Scaramuccia”, il ritorno alla vittoria del Vecchio Levanto. Peccato, sul piano più in generale sportivo e umano, per quella frattura del perone che toglie di mezzo in anticipo quel Calò che, con la sua rete al quarto d’ora della ripresa, aveva in pratica riaperto la partita.

Questi poi gli altri risultati in quella che nel Girone D della Prima categoria ligure era la 20.a giornata: Bolanese – Marola 1 – 1, Cadimare – Moneglia 2 – 3, Canaletto – A. Chiappa 2 – 0, Ceparana – Levanto 2006 0 – 0, Monterosso – Vezzano 2 – 3, Real Fiumaretta – Riccò Rondini 1 – 0, San Lazzaro – Foce M.A. 1 – 0.

Ne consegue una classifica che recita…Real Fiumaretta punti 43, Cadimare 37, Moneglia 36, Foce Magra Ameglia 35, Ceparana 33, Vecchio Levanto 32, Monterosso 30, Canaletto Sepor e S. Lazzaro Lunense 28, Riccò Le Rondini 27, Marolacquasanta 24, Bolanese 19, Follo San Martino 18, Vezzano 16, Levanto 2006 15, Athletic Chiappa 8. La prima in Promozione, le seconde quattro ai playoff, le quattro penultime ai playout e l’ultima in 2.a Categoria.

Infine ecco il prossimo turno; Athletic Chiappa – Cadimare, Foce Magra Ameglia – Vecchio Levanto, Follo San Martino – Real Fiumaretta, Levanto 2006 – Bolanese, Marolacquasanta – S. Lazzaro Lunense, Moneglia – Monterosso, Riccò Le Rondini – Canaletto Sepor, Vezzano – Ceparana.

VECCHIO LEVANTO – FOLLO S. MARTINO 2 – 1

MARCATORI: Beretta al 30’ e al 35’ e Calò al 60’.

VECCHIO LEVANTO: Vatteroni, Corsano, Vaccaro; Piazza, Villa R., Beretta (70’ Carella); Nicora, Queirolo, Filippone; Bagnasco e Barletta.

FOLLO SAN MARTINO: Barbieri, Gianardi, Moroni; Biagini, Signore, Ferrari (65’ Rozzi); Vernazzani, Villa, Del Tufo; Calò (80’ Lenelli) e Conti (46’ Morettini).

ARBITRO: Renzi di Genova.

Nella foto Calò ai tempi del D. Bosco