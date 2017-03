Levanto – 30 Marzo 2017. Vittoria di capitale importanza al “Raso Scaramuccia” per il Vecchio Levanto, che battendo il Moneglia lo scavalca in classifica ed entra in “zona playoff” in 1.a Categoria ligure, Girone D. La scalata della compagine rivierasca dall’arrivo di mister Samuele Bagnasco insomma, può ogni tanto rallentare, ma sembra non fermarsi. Altra conferma quella di Romano nella parte del “match winner”. Rapida cronaca del match di Moltedi…

Al quarto d’ora monegliesi in vantaggio con D’Amelio, abile a superare Vatteroni con preciso diagonale. Ci riprova poco dopo D’Amelio stesso con palla a lato di un soffio. Al 35’ il pareggio levantese grazie a una sfortunata deviazione di Galelli su colpo di testa di Beretta.

Al 4’ della ripresa, i biancocelesti usufruiscono di un rigore per un fallo di mano di Muzio, ma Beretta calcia fuori. Al 20’ D’Amelio, solo davanti al portiere avversario, calcia a lato. Al 23’ il gol decisivo, appunto un’altra volta di Romano, il quale supera Perazzo su “sponda” di Beretta.

VECCHIO LEVANTO – MONEGLIA 2 – 1

VECCHIO LEVANTO: Vatterone, Filippone, Villa; Vaccaro, Piazza, Beretta; Nicora (5’ Corsano), Queirolo, Currarino (80’ Bagnasco L.); Romano e Sassarini. All. Bagnasco S. MONEGLIA: Perazzo, Galelli, Guazzoni; Muzio, Pollino, Gianelli; Nigro (82’ Guerrini), Barbieri (55’ Spintone), D’Amelio; Cizmja e Rollandi (68’ Spanò). All. Tassano.

ARBITRO: Rodio di Genova.

MARCATORI: 5’ D’Amelio, Galelli su aut., 68’ Romano.

NOTE: espulso al 50’ Piazza.

Nella foto Romano