Aulla – 17/10/17. Samp ormai di casa al “Leonardo Quartieri” di Aulla…senza scordare che sono parallelamente frequenti le stesse visite aullesi a Genova. L’adesione dell’Aullese al progetto “Next Generation Sampdoria” ha ormai un paio d’anni di vita e propone di continuo nuovi appuntamenti, il più recente è quello denominato “La casa dei bambini”, che ha visto il responsabile tecnico del progetto Stefano Ghisleni e il suo assistente per la formazione Francesco Crisanti a colloquio coi tecnici neroverdi per una serata intera; al di là delle applicazioni sul campo in giornata. Erano interessate pressoché tutte le annate del Settore giovanile. Diverse le società invitate e fra queste si sono presentate: Colli Ortonovo e Don Bosco Fossone, Filvilla e Follo, Santenzina e Tre Valli (un paio parrebbero peraltro strizzare l’occhio alla prospettiva d’entrare nel progetto sampdoriano, magari non il Follo, già affiliato allo Spezia e presente a puro titolo di ulteriore apprendimento). L’obiettivo, era quello di perfezionare la metodologia di allenamento, in modo da mettere il calciatore in erba nelle condizioni di scegliere autonomamente la soluzione tecnica che avverte come più naturale e/o a lui più congeniale. E ora avanti verso la prossima “scadenza blucerchiata”.

Nella foto da sinistra, il Direttore generale aullese Enzo Mastorci, Stefano Ghisleni e Francesco Crisanti al “Quartieri”