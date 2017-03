Levanto – 23 Marzo 2017. Al “Bertolotti” il Ceparana gioca quasi mezza gara in dieci, causa il fallo che “vale” a Barletta il secondo cartellino giallo, cosa che comunque non gli complica la vita poiché a Bolano il match appare già chiuso prima dell’intervallo. Ospiti in vantaggio già al 3’con un’ “incornata” di Beretta su calcio piazzato di Romano, raddoppio poco oltre la mezz’ora di Piazza con un’altra “zuccata“ su una punizione-cross di Barletta. Nella ripresa Beretta triplica al 25’ poco prima di uscire, con una bella girata su passaggio in profondità di Nicora e al 30’ Filippone chiude la contesa trasformando un rigore concesso per fallo di Pezzoni su Romano. I migliori in campo, l’attaccante Beretta e l’ala sinistra Nicora nei ranghi rivieraschi, il “regista“ Malgarotto nella Bolanese. Ma il vero dato di cronaca, in uncerto qual modo, è il debutto in prima squadra di Scaccaglia (classe 1997). Levantesi ora a un punto dalla zona-playoff.

BOLANESE – VECCHIO LEVANTO 0 – 4

BOLANESE: Cecchetti, Ligeri, Salih; Castruccio, Pezzoni, Lentini; Panizzi (46’Frione), Malgarotto, Cozzani; Gherpelli e Bertagna. All. Parma.

VECCHIO LEVANTO: Vatteroni, Corsano,Villa;Vaccaro, Piazza, Beretta (70’ Filippone); Nicora, Queirolo, Barletta; Romano (88’ Scaccaglia) e Sassarini (80’ Currarino). All.Bagnasco.

ARBITRO: Porzio di Genova.

MARCATORI: 3’ e 70’ Beretta, 35’ Piazza,75’ Filippone su rig.

NOTE: espulso Barletta al 55’.

Nella foto Romano