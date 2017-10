Calcio, tornei chiusi a Follo in attesa della primavera

Follo – 17/10/2014. Con l’ “Autunno a Follo”, riservato ai Primi Calci delle annate 2009 e 2010, si sono conclusi i tornei di questa prima parte di stagione al Follo Calcio.

Ottimo successo di pubblico e giornata all’insegna del divertimento, senza finalità agonistiche e senza classifiche, con una composizione dei gironi finali basata sull’assunto che ogni bambino ha il diritto di misurarsi con giovani che abbiano capacità simili come riporta la carta dei diritti della Figc; dunque premiazione finale per tutti i piccoli atleti.

In attesa dei tornei della Primavera, tra i quali spiccherà certamente il Memorial “Doriano Romboni” dedicato all’indimenticabile centauro, è intanto tempo di analisi e retrospettive col Direttore Generale biancoblu Piero Rovani, il quale fa i complimenti a tutti i collaboratori per l’organizzazione e riuscita appunto dei tornei.





In particolare del Memorial “Maurizio De Fraia” (intitolato al tanto ben voluto centrocampista dello Spezia degli Anno 70/80) che insieme al “Romboni” è tra i fiori all’occhiello della Cittadella dello Sport locale e ha visto di recente in campo 16 squadre di Pulcini classe 2008, provenienti da tutta la Liguria e la Toscana, impegnate in una domenica all’insegna del “fair play”.

Nella foto il Follo 2010