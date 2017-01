Follo – 19 Gennaio 2016. Sfortunato nella finale del Torneo “Vaccarini” coi Pulcini classe 2008, battuti in finale dal Don Bosco Spezia, il Follo si rifà in quello “Epifania Villafranchese” (organizzato a Villafranca Lunigiana dal Filvilla) con la vittoria dell’annata 2006.

Trascinati dai gol di Matteo Rovani e Niccolò Ferrero infatti, ivi i piccoli follesi s’impongono a dispetto anche di gelo e umidità, con la seguente marcia: successo per 1-0 sia sull’ Aullese che sul Filvilla Giallo nel girone di qualificazione, come sul Filvilla Nero in quello finale, in cui con la Pontremolese finisce invece 0-0. Sicché la classifica definitiva vede i biancazzurri primi davanti nell’ordine a Filvilla Nero e Pontremolese, spartite tra Filvilla Giallo, Tarros e Aullese le altre tre posizioni.

Questo il parco-giocatori utilizzato nel contesto dal trio tecnico Mori-Dell’ Ovo-De Martino; Riccardo Comiran, Andrea Boccardo, Christian Elmazi, Niccolò Ferrero, Francesco Franceschini, Lorenzo Percudani, Emiliano Rovani, Matteo Rovani, Roberto Torrini.

Infine, alla Cittadella dello Sport il sodalizio sta allestendo quel “Mercoledì da Leoni” che tra Febbraio e Marzo vi terrà banco, l’evento è riservato stavolta per le annate 2007 e 2008 della medesima categoria dei Pulcini e in particolare ai fanciulli da poco alle prese col pallone. Partite, dalle ore 17, rigorosamente di mercoledì.