Calcio, settimane di nomine ed elezioni in FIGC

ROMA 15 FEB. Settimane di decisioni per gli organismi calcistici, chiamati a rinnovare le cariche e indirizzare il proprio orientamento sui grandi temi in discussione.

Lunedì presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A è in programma l’assemblea dei club del massimo campionato. L’ordine del giorno prevede, tra i vari punti, le elezioni del nuovo direttivo e del collegio dei revisori, oltre che dei due consiglieri federali nominati dalla stessa Lega.

Una convocazione che si inquadra nell’iter statutario che fa riferimento alle prossime elezioni del presidente Figc, nell’ottica dell’appuntamento fissato nella capitale il 6 marzo in via Allegri per il rinnovo del direttivo federale.

In questi giorni sono in corso incontri a vari livelli per ottimizzare le linee guida all’interno della ‘governance’ calcistica. Un lavoro preparatorio che punta ad ampliare la sfera delle intese, facendo scivolare in secondo piano le divergenze ancora sul tappeto.