Sandro Bertano, spezzino di Biassa classe 1964, padre di quel Simone da anni colonna della difesa della 1.a squadra del Ceparana dopo essere cresciuto sostanzialmente nel Don Bosco e nel Canaletto, è il nuovo direttore sportivo della Scuola calcio ceparanese.

Si tratta della prima esperienza da dirigente per lui, dopo una vita da centrocampista dal Pegazzano alla Migliarinese passando per il Vernazza, successivamente allenatore per un decennio nel “vivaio” dello stesso Don Bosco Spezia; ma ha allenato sempre a livello giovanile pure al Canaletto Sepor, al Foce Vara, al Valdivara e al Ceparana medesimo.

<Un grazie al Ceparana – questo il suo commento appena insediato – che mi offre l’occasione di trovare nuove ambizioni, assaporare altre sfide, rimettermi in discussione e cogliere magari l’opportunità di completarmi con un tipo tutto nuovo di esperienza. Dato che alle spalle non ho bagaglio in materia, è difficile fare previsioni e anche soltanto porsi subito dei traguardi, posso solo garantire tutto il mio impegno e sperare di essere all’altezza>.

Nel frattempo ai Primi Calci del 2009 del Ceparana il Torneo “Piccoli Amici alla Pianta 2016/17 – Gems Mini Cup” organizzata dal Centro Sportivo La Pianta 310, nell’omonima struttura, in collaborazione con l’ Arci Pianazze che peraltro (battendo in finale il Canaletto Sepor come i ceparanesi) ha fatto propria la sezione della competizione riservata alla classe 2010 della medesima categoria…ove i rossoneri comunque sono arrivati terzi insieme alla Santerenzina.

Ma restando all’annata più “vecchia”, questo il “parco giocatori” impiegato nel contesto dell’impresa, da mister Sandra Ricciardone: Matteo Di Marco, Andrea Leporati, Andrea Liguori, Francesco Lorè, Jacopo Malatesta, Nicolò Murchio, Lorenzo Pesare, Michelangelo

Queni.

Nella foto Sandro Bertano