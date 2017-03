Ceparana – 16 Marzo 2017. Con un calcio di rigore concesso per una trattenuta di Salim ai danni di Ricciardi, al 18’ della ripresa e trasformato da Belforti, il Ceparana coglie la propria seconda vittoria consecutiva e battendo la Bolanese va consolidando la propria collocazione in zona-playoff.

In precedenza un tiro di Corvi a un soffio dal palo al 39’ e una parata di Perotto su un tentativo di Bertagna, al 52’. Successivamente, la reazione ospite porta a un “quasi gol” di Bertagna anticipato in extremis da Bertano al 72’, i padroni di casa rispondono con un colpo di testa di Monticelli parato da Cecchetti al 78’ e un altro che di Rossi fuori di pochissimo all’ 82’. In tempo di recupero infine vicini al pareggio Bertagna prima e Salim poi.

Ecco poi quelli che sono stati gli altri risultati nella 24.a giornata del Girone D della Prima categoria ligure: Cadimare – Foce M. Ameglia 2-0, Canaletto Sepor – Marolacquasanta 0-3, Follo S.M. – Vezzano 2-2, Real Fiumaretta – Levanto 2006 1-0, Monterrosso – San Lazzaro L. 0-0, Riccò Le Rondini – Moneglia 0-2, Vecchio Levanto – Athletic Chiappa 2-0.

Ne consegue una classifica che recita…Real Fiumaretta punti 58, Cadimare 49, Moneglia 43, Foce Magra Ameglia e Ceparana 42, Monterosso 39, Vecchio Levanto 38, Riccò Le Rondini 34, S. Lazzaro Lunense 32, Canaletto Sepor e Marolacquasanta 29, Follo San Martino 22, Vezzano 21, Bolanese 20, Levanto 2006 18, Athletic Chiappa 8 (la prima in Promozione, le seconde quattro ai playoff, le quattro penultime ai playout e l’ultima in 2.a Categoria).

Infine questo il prossimo turno; Athletic Chiappa – Riccò Le Rondini, Bolanese – Vecchio Levanto, Foce M. Ameglia – Monterosso, Levanto 2006 – Canaletto Sepor, Marolacquasanta – Cadimare, Moneglia – Follo S. Martino, San Lazzaro Lunense – Ceparana, Vezzano – Real Fiumaretta.

CEPARANA – BOLANESE 1 – 0

CEPARANA: Perotto, Venè, Bertonati (54’ Rossi); Bertano, Becci, Cattabiani; Monticelli (86’ Burdea), Belforti (80’ Cariati), Briselli; Corvi e Ricciardi. All. Affanni.

BOLANESE: Cecchetti, Salim, Suvero; Castruccio, Pezzoni, Lentini; Panizzi (68’ Frione), Malgarotto, Grillo; Gherpelli e Bertagna. All. Parma.

Arbitro: Monteverde di Chiavari.

Marcatori: Belforti al 63’ su rig.

Nella foto mister Walter Affanni