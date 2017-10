Ceparana – 17/10/17. Secondo posto, che però vale magari il primo se consideriamo che in prima posizione vi è sempre arrivato lo Spezia senza giocare come di solito sotto leva, dei Pulcini annata 2008 del Ceparana sia al 5.o Memorial “Enzo Papocchia” del Dlf che al Torneo delle Pianazze.

Mister Simona Bertoncini e Gianluca Plicanti hanno nel complesso fatto giocare: Cristian Maiorana, Omar Cuffini, Giacomo Pannullo, Luca Pasquarelli, Giacomo Simonini, Davide Lombardi, Simone Spiga, Leonardo Ruffini, Mattia Parentini, Edoardo Sartori, Giovanni Sartori, Samuele Ismari, Mattia Fantolini, Federico Milone e Mattia Parentini (omonimo del precedente).

Senza Spezia coetaneo di mezzo, peraltro, i piccoli rossoneri si sono aggiudicati il Torneo “Fine Estate” del Colli Ortonovo…battendo per 5-0 nella “finalissima” i padroni di casa; reti di Ismari, Parentini e G. Sartori, doppietta di Ruffini.

Nella foto i Pulcini classe 2008 del Ceparana