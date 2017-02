Levanto – 24 Febbraio 2017. Pareggio che resta valido, quello del Vecchio Levanto in casa di una squadra in piena zona-playoff, per quanto rimanga un po’ d’amaro in bocca in quanto gli avversari hanno terminato il match in nove a conseguenza dell’espulsione di Buffoni e dell’infortunio a Luca Barbieri a cambi già esauriti. A quel punto, i rivieraschi hanno convertito da difensiva in offensiva la loro impostazione di gara, ma il risultato è rimasto “a occhiali”.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Prima Categoria ligure, Girone D, era la 22.a giornata: Athletic Chiappa – Cadimare 1 – 4, Follo San Martino – Real Fiumaretta 2 – 2, Levanto 2006 – Bolanese 4 – 2, Marolacquasanta – S. Lazzaro Lunense 0 – 0, Moneglia – Monterosso 1 – 1, Riccò Le Rondini – Canaletto Sepor 2 – 0, Vezzano – Ceparana 1 – 3.

Ne consegue una classifica che recita…Real Fiumaretta punti 46, Cadimare 40, Moneglia 37, Foce Magra Ameglia e Ceparana 36, Vecchio Levanto 33, Monterosso 31, Riccò Le Rondini 30, S. Lazzaro Lunense 29, Canaletto Sepor 28, Marolacquasanta 25, Vezzano e Bolanese 19, Follo San Martino e Levanto 2006 18, Athletic Chiappa 8. La prima in Promozione, le seconde quattro ai playoff, le quattro penultime ai playout e l’ultima in 2.a Categoria.

Infine ecco il prossimo turno; Bolanese – San Lazzaro Lunense, Cadimare – Levanto 2006, Canaletto Sepor – Vezzano, Ceparana – Foce Magra Ameglia, Follo S. Martino – Athletic Chiappa,

Monterosso – Marolacquasanta, Real Fiumaretta – Moneglia, Vecchio Levanto – Riccò Le Rondini.

FOCE MAGRA AMEGLIA – VECCHIO LEVANTO 0 – 0

FOCE MAGRA AMEGLIA: Moretti, Rocchi, Delfini; Mezzani, Barbieri Al., Giannarelli; Barbieri L., Buffoni, Riviezzo (65’ Gasparotti); Goldoni (77’ Chiappucci) e Fiorini (80’ Pieruzzini). All. Paolini.

VECCHIO LEVANTO: Vatteroni, Corsano, Vaccaro; Piazza, Filippone, Beretta; Nicora, Queirolo, Villa; Barletta e Remedi. All. Bagnasco.

Arbitro: Costa di Genova.

Note: espulso al 70’ Buffoni.

Nella foto Corsano