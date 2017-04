Calcio, niente inizio anticipato per la prossima serie A

GENOVA 15 APR. Sono state definite oggi, al termine dell’Assemblea della Lega Serie A, le date della Serie A TIM 2017/2018, al via il prossimo 20 agosto 2017 per concludersi il 20 maggio 2018. Saranno tre i turni infrasettimanali feriali (20 settembre, 25 ottobre e 18 aprile), mentre la sosta invernale andrà dal 7 gennaio al 20 gennaio 2018, a seguito della decisione di disputare un turno di campionato il 30 dicembre 2017.

Dunque non è stato ascoltato l’appello del CT della Nazionale Giampiero Ventura che voleva un inizio anticipato della stagione del massimo campionato italiano per avere più minuti nelle gambe in vista dell’impegno cruciale degli azzurri in Spagna programmata in inizio settembre.