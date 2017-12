Aulla – 20/12/2017. Aullese vittoriosa su tutta la linea, regionale e provinciale, Allievi-Giovanissimi. Cominciamo dalla “provincia”. Gli Allievi dell’annata 2001, ora secondi nel Girone A “lucchese” a 3 punti dalla capolista Forte dei Marmi battono per 1-0 in trasferta la Pontremolese con colpo di testa di Petacchi su cross di Ridondelli. Traversa colta da Fabiani.

Coach Tommaso Porfido ha messo in campo la seguente formazione; Zappelli, Cardellini (Dallara), Jovanovic; Malatesta, Calvo, Venuti (Rossi C.); Ridondelli, Fabiani, Petacchi; Battaglia e Cardillo (Carare). A disposizione, Maraglia, Benelli e Bartolini.

Intanto con una percussione di Tonelli gli altri Allievi Provinciali, quelli classe 2002 che giocano invece sotto il Comitato federale di Massa Carrara, s’impongono da parte loro sul campo dell’ Academy Massa Montignoso pur in una partita non bella. Mister Antonio Mascia ha schierato per l’occasione: Gabrielli, Gaspari, Rossi; Barontini (Giromini), Mazzone S., Giardina; Mazzone G., Tonelli, Chirita (Lombardi); Brizzi e Prenci. A disposizione, Chiocca, Castagneto, Bertolini. Gli aullesi, Girone A, sono quinti.

Nel frattempo gli “altri” Giovanissimi del 2003, quelli Provinciali mentre i Regionali hanno stravinto, hanno la meglio al “Lorenzo Quartieri” sull’ Atletico Carrara per 2-1 (reti di Touil e Stoian). Ottimo esordio qua dei nuovi acquisti Zavato dal Ceparana e Orosco dallo Spezia. Qui i neroverdi sono fuori classifica data la presenza di una loro squadra nel campionato regionale.

Trainer Luciano Olivieri ha fatto giocare…Bacchi (Buffoni), Arcuri, Luciani (Orosco); Benincasa, Touil, Zavato; Jovanovic, Tognini, Conti; Rossi (Boutmane) e Stoian (Evangelista).

Per concludere i Regionali. Nel Girone D del campionato regionale di categoria, i Giovanissimi del 2003 salgono al quarto posto insieme al “solito” Lido di Camaiore, agganciando il Versilia bloccato a domicilio sul pareggio dal San Marco Avenza.

Da parte propria essi, al “Quartieri”, rifilano un nettissimo 3-0 ai Giovani Granata monsummanesi con “overture” di Berettieri su calcio piazzato procurato da Tavaroni al 20’. Al 27’ raddoppia Brice con diagonale al bacio, nella ripresa al 25’ Bortolasi triplica con una percussione delle sue, poi manca un paio di palle-gol Tavaroni. Agli sgoccioli sfiorano la rete della bandiera gli ospiti.

Mister Stefano Perfigli soddisfattissimo più che altro del primo tempo. Ora “stop”, ma non per gli allenamenti, si riprende il 7 Gennaio con la visita al Don Bosco Fossone in quello che è quasi un derby. Di seguito infine il “tabellino” del match.

AULLESE – GIOVANI GRANATA 3 – 0

MARCATORI: 20’ Berettieri, 27’ Brice, 55’ Bortolasi.

AULLESE: Di Furia (Arioni), Simonelli C., Pennucci; Berettieri, Bertolini (Arcuri), Simonelli J. (Touil); Brugiati, Bortolasi (Stoian), Lombardo (Tognini); Brice (Benincasa) e Tavaroni (Rossi).

GIOVANI GRANATA MONSUMMANO: Papini, Izouhar, Tintori (Rendina); Fanti, Pemaj, Lulli; Prizzi (Bruni A.), Angioli (Ciccarelli), Scannerini (Fah); Di Galante (Nelli) e Noto (Lollini). A disp. Bruni. All. Ricci.

ARBITRO: Benedetti di Carrara.

Nella foto, il portiere dei Regionali, Mattia Di Furia