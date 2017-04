Ceparana – 5 Aprile 2017. Il Ceparana rinforza la sua classifica estromettendo “per via diretta” il Vecchio Levanto dalla “zona playoff” e avvicinando il Cadimare al posto d’onore.

Al “Cipriano Incerti” rossoneri in vantaggio poco prima del riposo con capitan Becci su calcio d’angolo battuto da Maccione, in avvio di ripresa pareggio di Vaccaro su passaggio di Beretta, ma nel finale i padroni di casa vengono a capo dei rampanti rivieraschi con un bel diagonale di Corvi e (dopo tutta una serie di rovesciamenti di fronte da una parte e dall’altra) e con un tocco di Rossi su “assist” di Rossetti. In tempo di recupero un colpo di testa dello stesso Rossi lambisce il palo.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone D della 1.a Categoria ligure, era la 27.a giornata: Bolanese – Monterosso 0-2, Foce M. Ameglia – Canaletto S. 3-1, Levanto 2006 – Follo S. Martino 2-1, Marolacquasanta – Real Fiumaretta 1-2, San Lazzaro L. – Cadimare 1-0, Vezzano – Riccò Le Rondini 0-0, Moneglia – Athletic Chiappa 1-2.

Ne consegue una classifica che recita…Real Fiumaretta punti 65, Cadimare 55, Ceparana e Monterosso 48, Foce Magra Ameglia 45, Vecchio Levanto 44, Moneglia 43, Riccò Le Rondini 37, San Lazzaro Lunense 35, Canaletto Sepor 33, Marolacquasanta 32, Follo San Martino 25, Vezzano 24, Levanto 2006 23, Bolanese 20, Athletic Chiappa 13 / La prima subito in Promozione, le seconde quattro ai playoff, le quattro penultime ai playout e l’ultima direttamente in 2.a Categoria.

Infine questo il prossimo turno; Athletic Chiappa – Levanto 2006, Cadimare – Ceparana, Canaletto Sepor – Bolanese, Follo S. Martino – Foce M. Ameglia, Moneglia – Vezzano, Real Fiumaretta – S. Lazzaro Lunense, Riccò Le Rondini – Marolacquasanta, Vecchio Levanto – Monterosso.

CEPARANA – VECCHIO LEVANTO 3 – 1

CEPARANA: Perotto, Venè (83’ Ariani), Cattabiani; Bertano, Becci, Belforti; Ricciardi (60’ Rossi), Cariati, Corvi; Maccione (79’ Cavana) e Rossetti. All. Affanni.

VECCHIO LEVANTO: Vatteroni, Corsano, Barletta; Vaccaro, Villa, Beretta; Nicora, Queirolo (81’ Bagnasco L.), Filippone (72’ Currarino A.); Romano e Sassarini (73’ Currarino I.). All. Bagnasco S..

Arbitro: Vitiello di Genova.

Marcatori: 40’ Becci, 50’ Vaccaro, 78’ Corvi, 90’ Rossi.

Nella foto mister Walter Affanni.