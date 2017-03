S. Lazzaro Lunense – 22 Marzo 2017. Un gol di testa di capitan Andrea Becci su azione di calcio d’angolo, quasi allo scadere del primo tempo, concretizza un’altra vittoria di un Ceparana corsaro a San Lazzaro.

Sullo slancio, i rossoneri cercano l’uno-due in avvio di ripresa, ma Rossetti calcia a lato il rigore concesso per un fallo di mano di Vangeli (a proposito, nel finale proteste del San Lazzaro Lunense per una trattenuta in area, a danno di Franzoni).

Ad ogni modo il successo al “Cristoni Carlo Danilo” appare estremamente importante per i ceparanesi che, facendo leva sulla clamorosa sconfitta del Moneglia, salgono in terza posizione nel Girone D della 1.a Categoria ligure.

A proposito questi gli altri risultati in quella che era la 25.a giornata: Athletic Chiappa – Riccò Rondini 1-1, Foce M. Ameglia – Monterosso 0-1, Levanto 2006 – Canaletto S. 2-2, Marolacquasanta – Cadimare 0-1, Moneglia – Follo S. Martino 0-1, Vezzano – Real Fiumaretta 0-0.

Ne consegue una classifica che recita…Real Fiumaretta punti 59, Cadimare 52, Ceparana 45, Moneglia 43, Monterosso e Foce Magra Ameglia 42, Vecchio Levanto 41, Riccò Le Rondini 35, S. Lazzaro Lunense 32, Canaletto Sepor 30, Marolacquasanta 29, Follo San Martino 25, Vezzano 22, Bolanese 20, Levanto 2006 19, Athletic Chiappa 9 / La prima subito in Promozione, le seconde quattro ai playoff, le quattro penultime ai playout e l’ultima direttamente in 2.a Categoria.

Infine questo il prossimo turno; Athletic Chiappa – Vezzano, Cadimare – Bolanese, Canaletto Sepor – San Lazzaro, Real Fiumaretta – Foce M. Ameglia, Riccò Le Rondini – Levanto 2006, Vecchio Levanto – Moneglia, Follo S. Martino – Marolacquasanta, Monterosso – Ceparana.

S. LAZZARO L. – CEPARANA 0 – 1

MARCATORE: Becci al 44’.

SAN LAZZARO LUNENSE: Neri, Borghetti, Pasciuti (56’ Michelucci); Vangeli, Cattani, Tomagnini; Pigoni, Donadel, Franzoni; Spagnoli e Guadagni. All. Fregoso.

CEPARANA: Perotto, Venè, Bertonati; Cariati, Becci, Cattabiani; Ricciardi (70’Monticelli), Belforti, Rossi; Corvi e Rossetti (86’ Bertano). All. Affanni.

ARBITRO: Savoldelli di Genova.

Nella foto mister Walter Affanni