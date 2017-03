La Spezia – 30 Marzo 2017. Con un finale imperioso il Canaletto Sepor riesce a rimontare e superare il precoce vantaggio del San Lazzaro Lunenese e a tenerlo dietro di sé in classifica. Veloce cronaca del match dell’ “Astorre Tanca”…

Ospiti in vantaggio appunto già al 1’ con una botta al volo di Pigoni su traversone di Franzoni. Al 26’ e a 35’ Macera manca il raddoppio su passaggio di Boggio prima e Ardovino poi. Nella ripresa, al quarto d’ora bella parata di Leccese su girata di Ragadini che riprende una respinta di testa di Bellini, su altro cross di Franzoni. Alla mezz’ora ancora Macera colpisce il palo.

Quindi il volitivo “rush” conclusivo” dei gialloblù. Al 36’ Cassinoni pareggia in mischia e a tempo regolamentare appena scaduto Boggio decide “incornando” su un calcio di punizione di Ardovino.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone D della 1.a Categoria ligure, era la 26.a giornata: A. Chiappa -Vezzano 2-2, Cadimare -Bolanese 3-1, Canaletto – S. Lazzaro 2-1, Follo S.M. -Marolacquasanta 1-2, Monterosso – Ceparana 1-0, Fiumaretta -Foce M.A. 1-0, Riccò Le Rondini-Levanto 2006 0-0.

Ne consegue una classifica che recita…Real Fiumaretta punti 62, Cadimare 55, Monterosso e Ceparana 45, Vecchio Levanto 44, Moneglia 43, Foce Magra Ameglia 42, Riccò Le Rondini 36, Canaletto Sepor 33, S. Lazzaro Lunense e Marolacquasanta 32, Follo San Martino 25, Vezzano 23, Levanto 2006 e Bolanese 20, Athletic Chiappa 10 / La prima subito in Promozione, le seconde quattro ai playoff, le quattro penultime ai playout e l’ultima direttamente in 2.a Categoria.

Infine ecco il prossimo turno; Bolanese – Monterosso, Ceparana -Vecchio Levanto, Foce Magra Ameglia – Canaletto Sepor, Levanto 2006 – Follo S. Martino, Marolacquasanta – Real Fiumaretta, Moneglia – Athletic Chiappa, San Lazzaro L, – Cadimare, Vezzano – Riccò Le Rondini.

CANALETTO – S. LAZZARO LUNENSE 2 – 1

CANALETTO SEPOR: Leccese, Calcagnini (55’ Lonardo), Bellini; Ardovino, Boggio, Bellavigna; Cattani V. (46’ Ambrosini), Sarti, Polidoro (25’ Cassinoni); Kanagathe e Macera. All. Caroli.

SAN LAZZARO LUNENSE: Neri, Borghetti, Arzà; Vangeli, Cattani U., Donadel; Pigoni (75’ Guadagni), Agnesini, Franzoni; Spagnoli e Ragadini (70’Checchi). All. Fregoso.

ARBITRO: Astango di Genova.

MARCATORI: 1’ Pigoni, 80’ Cassinoni, 91’ Boggio.