Calcio, i risultati della Liguria al Trofeo delle Regioni

Ottimi risultati della Rappresentativa ligure degli Allievi che con tre vittorie su tre, si qualifica alla fase successiva del Torneo delle Regioni.

Sono 2 i biancoblù a rappresentare il Savona, il portiere Daniel Berruti e il centrocampista Jonathan Lazzaretti che hanno contribuito al passaggio del turno, i nostri ragazzi saranno ancora in campo domani a Pescara alle 14.30 contro la Rappresentativa siciliana, ecco il resoconto dal sito della Lega Nazionale Dilettanti e il programma delle prossime gare:

La terza e ultima giornata dei gironi del Torneo delle Regioni di calcio a undici in Abruzzo #tdr2018 ha delineato il quadro delle squadre qualificate ai Quarti di Finale. Da mercoledì 28 marzo spazio alle sfide da dentro o fuori del Torneo riservato alle Rappresentative Regionali con giocatrici e giocatori dei sodalizi dilettanti delle categorie Juniores (under 18), Allievi (under 16), Giovanissimi (under 14) e femminile (under 23).

Un’edizione fin qui contraddistinta da un’eccezionale capacità realizzativa. Nelle prime 111 partite sono stati segnati ben 287 gol, per una media di poco oltre 2,5 reti a gara. Delle 75 partecipanti rimangono in lizza 32 Rappresentative.

E’ un’edizione molto equilibrata, nessuna regione ha fatto il pieno. Liguria, Lombardia, Piemonte Valle D’Aosta e Sicilia hanno piazzato tre squadre ai Quarti di Finale. Due formazioni per i padroni di casa dell’Abruzzo e per Emilia Romagna, Veneto, Umbria, Toscana e Marche. Rimangono con una Rappresentativa Lazio, CPA Trento, CPA Bolzano, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Calabria. Si torna a giocare mercoledì 28 marzo con i quattro accoppiamenti per categoria dei Quarti di Finale.

Juniores nel segno della discontinuità, tornano a casa le finaliste del 2017 Toscana e Lazio così come la corazzata Lombardia. Grandi prestazioni di Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna e Liguria, sorpresa CPA Bolzano. Sportivamente drammatica l’esclusione della Sardegna avvenuta per sorteggio, ne ha beneficiato il Piemonte VdA.

Negli Allievi c’è un buon ricambio rispetto alla scorsa edizione, fuori tre delle quattro semifinaliste del 2017 compresi i campioni in carica del Lazio. Stesso discorso per i Giovanissimi, la Toscana non potrà difendere il titolo ma nel femminile è ancora in gioco come la Liguria. Non c’è la finalista CPA Bolzano, si conferma la Campania, mentre la Sicilia torna tra le migliori otto Rappresentativa d’Italia di calcio femminile.

Un successo le prime 24 dirette streaming sul sito ufficiale del torneo torneodelleregioni.lnd.it visualizzate da più di 80.000 persone. Tutte le gare dei Quarti, Semifinali e le Finali saranno trasmesse in diretta streaming. Più di 1.500 utenti stanno seguendo gli aggiornamenti in tempo reale sull’app Goalshouter.

Capitolo marcatori: negli Juniores doppietta di Clemente (capocannoniere con quattro gol) e di Diouf (Sardegna), altro centro dell’umbro Mouha (tre firme). Nei Giovanissimi terza rete in altrettante partite per il veneto Thomas Cossalter e per il marchigiano Mattia Cardinali, quest’ultimo decisivo nello scontro diretto con la Puglia. Negli Allievi terzo gol per Mamadou Sall, la sua firma ha regalato il primo posto ai padroni di casa dell’Abruzzo. Stesso peso della tripletta del lombardo Gabriele Motta contro la Basilicata. Nel calcio femminile la Campania supera i gironi per il secondo anno di fila grazie ai quattro centri della Cuomo. Stessa efficacia e numeri di gol per la toscana Menchetti autrice di una tripletta nell’ultimo match del girone.

IL PROGRAMMA

28 marzo – quarti di finale

JUNIORES (ore 16.30)

Friuli Venezia Giulia-Piemonte VdA (Giulianova – Castrum)

Abruzzo-CPA Bolzano (Martinsicuro)

Umbria-Marche (Ortona)

Emilia Romagna-Liguria (Pescara – Gesuiti)

ALLIEVI (ore 14.30)

Sicilia- Liguria (Pescara-Gesuiti)

Toscana-Emilia Romagna (Giulianova – Castrum)

Abruzzo-Lombardia (Martinsicuro)

Veneto-Calabria (Ortona)

GIOVANISSIMI (ore 10.00)

Marche-Lombardia (Martinsicuro)

Lazio-Puglia (Ortona)

Umbria-Piemonte VdA (Giulianova – Castrum)

Sicilia-Veneto (Pescara – Gesuiti)

FEMMINILE (ore 14.30)

Lombardia-CPA Trento (Poggio degli Ulivi)

Toscana-Piemonte VdA (Poggio degli Ulivi)

Ore 16.30

Sicilia-Liguria (Poggio degli Ulivi – Campo A)

Veneto-Campania (Poggio degli Ulivi – Campo B)

29 marzo – semifinali

30 marzo – finali

ALLIEVI E GIOVANISSIMI

31 marzo – finali

FEMMINILE – JUNIORES