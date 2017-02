Ceparana – 24 Febbraio 2017. Doppio colpo della Scuola calcio del Ceparana, che si aggiudica a brevissima distanza l’uno dall’altra prima il successo dei Primi Calci classe 2008 al Torneo di Carnevale di Romagnano a Massa, quindi quello di quelli dell’annata 2009 al Torneo della Pianta alla Spezia.

Cominciando dai più “vecchi”, i Primi Calci 2008 (dopo il trionfo a Villafranca Lunigiana all’ “Epifania Villafranchese”) hanno vinto appunto la competizione romagnanese organizzata dalla Massese presso lo stadio “Armando Raffi”, svoltosi nell’arco di due giornate, coi seguenti risultati…

Academy Massa Montignoso-Ceparana 3-2, Ceparana-Massese Rossa 7-0, Ceparana-Tirrenia 3-1 e Ceparana-Massese Bianca 2-2.

I tecnici Riccardo Pagni e Simona Bertoncini hanno nel contesto impiegato il seguente parco-giocatori: Ismari, Lombardi D., Maiorana, Milone, Ruffini, Sartori Edoardo, Sartori Giovanni, Parentini, Pasquarelli, Spiga. Dirigenti accompagnatori Milone e Sartori Sonia.

Passando ai Primi Calci 2009, a loro dunque il Torneo della Pianta, battendo in semifinale l’ Arci Pianazze e in finale per 2-1 il Canaletto. Ecco la “rosa” impiegata per l’occasione dallo staff tecnico, integrato da Lina e Sandra Ricciardone, Maurizio Malatesa e Raffaella Luti: Di Marco, Leporati, Liguori Andrea, Liguori Marco, Lore, Malatesta, Murchio, Pesare, Queni.

Il dirigente accompagnatore è Paolo Liguori.