Levanto – 10/1/2017. Secondo posto alla 1.a edizione del Torneo “Giovanni Bianchi – Un sorriso nel cuore” organizzato (a Chiavari e Caperana) dalla Virtus Entella, per i Giovanissimi dell’annata 2004 del Levanto, ivi fermati soltanto in finale dagli umbri del Santa Sabina.

Peccato, i Giovanissimi rivieraschi avevano vinto difatti il girone d’avvio che li opponeva all’ Academy Entella, all’ Upp Poggibonsi e ai lombardi della Vidardese…come si vede la competizione annoverava partecipanti arrivati da mezza Italia; infatti l’altro raggruppamento era composto da Pontedera, unico club professionistico nel contesto, Molassana Boero e appunto S. Sabina più i toscani dell’ Athletic Levane.

Questo il parco-giocatori utilizzato per l’occasione da mister Marco Lagaxio: Basso, Beccarelli F., Cappellini, Caputo, Carini, Contardi, Galletti, Gargani, Martinez, Moggia D., Moggia S., Pozzi e Tiscornia. Dirigente accompagnatore Maurizio Tassoni affiancato dal Responsabile del Settore giovanile biancoceleste Luca Beccarelli.

Nella foto i Giovanissimi durante la sfilata di chiusura dopo la premiazione