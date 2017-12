La Spezia – 23/12/2017. Tempo di festa, o meglio di feste, anche al Settore giovanile del Don Bosco Spezia che infatti non manca di festeggiare il Natale con le sue squadre sparpagliate fra locali vari. D’altronde l’impegno non viene però meno e basta guardare il fronte dei tornei calcistici giovanili; dove i salesiani sono impegnati niente meno che con: i Giovanissimi annata 2003 a Pisa, quelli di classe 2004 al “Natale Canarino” canalettese come gli Esordienti del 2006, gli Esordienti 2005 a Castelnuovo Magra e a Levanto.

Con David Papadhopulli al comando del “vivaio” insomma non si scherza, secondo il suo credo che va dal divertimento alla professionalità, dall’educazione sportiva allo spirito di gruppo.

Nel frattempo, forse al centro delle attenzioni nel contesto soprattutto i Giovanissimi Provinciali, allenati da Andrea Vaccarezza. Costoro sono primi in classifica, nel proprio campionato, nonché vantano in prima linea quel Riccardo Sarti (punta completissima) capocannonniere con una dozzina di reti.

A proposito, salesiano pure il comando della classifica dei cannonieri fra gli Allievi Regionali terzi nel Girone B del loro campionato, dove alla guida c’è Sebastiano Grisolia Baracco con 12 segnature…e al suo inseguimento il pure oratoriano Kevin Vanacore a quota 9. Insomma al Don Bosco il gol è di casa.

Nella foto mister Andrea Vaccarezza, a destra il “bomber” Riccardo Sarti, a sinistra Matteo Canali che dei Giovanissimi Provinciali è portiere e capitano