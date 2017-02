La Spezia – 4 Febbraio 2017. Al Follo 2012 la 7.a edizione del Trofeo ‘Sergio Cappagli’, torneo calcistico facente parte del ‘Natale Canarino’ del Canaletto Sepor, tenutosi per l’annata 2004 (quella che gioca a 11 calciatori per squadra) della categoria Esordienti immancabilmente all’ “Astorre Tanca”. Organizzazione logistica, altrettanto immancabilmente in chiave gialloblu, di: Sergio Joly, Giovanni Lupi, Massimo Moracchioli, Rino Papa, Piero Reali, Piercarlo Rebecchi, Paolo Rossi e Giuseppe Tattoli.

Vediamo quelle che ne sono state le battute conclusive…

Semifinali

Aullese-Follo 2012 0 – 3

Reti: Portunato e Maggiani (2).

Canaletto Sepor Giallo-Canaletto Sepor Blu2-0

Reti: Cozzani ( 2).

Finale per il 3° e 4° posto

Canaletto Blu-Aullese 2-0

Reti: Granados (2).

Finale per il 1° e 2° posto

Follo 2012-Canaletto Giallo 3-0

Reti: Molignani, Linare, Menini.

Infine ecco di seguito le “rose” che hanno partecipato.

Follo 2012: Vingiano, Maggiani, Oldoini, Ferrari, Lleshi,

Favazza, Andreani, Portunato, Linari, Folegnani, Bianchi,

Croxatto, Alfonzetti, Vaccaro. Allenatore Pappalardo.

Canaletto Giallo: Seganti, Bertonati, Bianchini, Brioli, Brozzi, Ciccarello, Cozzani, De Lucia, Di Valentino, Fiorini, Papacchioli, Peroncini, Petessi, Seganti, Serci. Allenatore Sparvieri.

Canaletto Blu: Mai, Barbieri, Berni, Bonacorsi, Bragazzi, Damnotti, Moracchioli, Pettirosso, Polese, Neri, Saloni, Scatigna, Tattoli, Temani, Granados, Carrion. Allenatore Nigro.

Aullese: Galleri, Shaini, Lombardi, Chiocca, Di Tomaso, Genovesi, Giannarelli, Remedi, Rinaldi, Gilli, Simonelli, Bertolino, Bianchi, Califfi, Biancardi. Allenatore Giovannoni.