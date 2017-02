La Spezia – 24 Febbraio 2017. Nella giornata del Settore giovanile del Canaletto Sepor, la parte del leone la fanno stavolta gli Esordenti, a cominciare da quelli che giocano a 11 e cioè quelli dell’annata 2004. Cominciando dalla squadra A allenata da mister Sparvieri: giornata di gloria qui per quel Dario Ciccarello che, pur allenandosi ormai soprattutto coi Giovanissimi coi quali di recente ha preso ha disimpegnarsi pure in campionato, evidentemente non si dimentica dei suoi “vecchi” compagni ed ecco che infatti ha segnato tutti e quattro i gol del 4-0 rifilato dai “canarini” al Borgo al “Tanca”.

Non molto da meno, nello stesso scenario, ha fatto la squadra B di trainer Nigro contro La Foce che compariva nell’occasione come ospitante. Di Berni, Bonacorsi e Tattoli, le reti che hanno sancito il 3-0 a favore dei canalettesi.

Compagine A e B vanno intanto più o meno a braccetto in una posizione in sostanza di centroclassifica, mentre nelle prime posizioni risulta la squadra A fra gli Esordienti classe 2005 che giocano a 9 in campo per squadra, più in basso ivi la B…già, perché pure qua il club spezzino di Via Lunigiana vanta due compagini, sempre meglio abbondare. Venendo ai risultati, la A s’è imposta per 6-1 in casa del Mamas Giovani, al “Pieroni”. A segno nel contesto Bastogi e Bisogno, Houssini e Manfrone, Rosati più un’autorete.

Sfortunata invece la B sconfitta per 3-1 a domicilio dal Magra Azzurri.

Nella foto Dario Ciccarello